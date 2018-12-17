2018-12-17T17:47:31+03:00
Политика

Кремль не изучал отчет о «вмешательстве» в американские выборы

Дмитрий Песков сообщил, что не видел документ сената по разведке
Алена Басавина
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Песков не стал комментировать новый отчет о "вмешательстве"Песков не стал комментировать новый отчет о "вмешательстве"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кремль не стал комментировать появление нового отчета о «вмешательстве» России в американские выборы. Пресс-секретарь президента России заявил, что не изучал опубликованные данные.

«Я не могу это прокомментировать, потому что я не видел документа, на который вы ссылаетесь», - приводит РИА Новости слова Дмитрия Пескова. Он указал, что Кремль не располагает информацией об отчете.

Отметим, что новый отчет о российском «вмешательстве» в выборы президента США 2016 года ранее опубликовала газета Washington Post. Издание утверждает, что в документе указаны результаты «развернутого анализа». Его планируют направить в комитет сената по разведке.

Ранее Песков отмечал, что в Кремле не следят за развитием дела о вмешательстве в выборы США. По его словам, в расследовании до сих пор нет никаких «прорывов», а выводы следствия вызывают массу вопросов. Также он отметил, что российская сторона не раз опровергала все обвинения.

Напомним, что спецслужбы штатов уже несколько лет ведут расследование о вмешательстве России, несмотря на полное отрицание этого факта со стороны руководства обеих стран.

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