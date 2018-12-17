2018-12-17T18:08:49+03:00
Политика

Во Львове снесут памятник советским воинам

Полный демонтаж Монумента Славы планируют завершить к концу 2018 года
Алена Басавина
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На Украине демонтируют Монумент СлавыНа Украине демонтируют Монумент СлавыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В украинском городе Львов приступили к демонтажу 30-метровой стелы на Монументе Славы советским воинам. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Известно, что снос обойдется бюджету города в 295 тысяч гривен. Завершить работы планируется к концу 2018 года.

Напомним, что в феврале 2018 года вандалы разбили несколько гранитных плит и повредили надпись «Победителям нацизма», вместо нее они краской из баллончика написали «памятник оккупантам».

Монумент боевой славы Советских Вооруженных сил был открыт в 1970 году. Он стал традиционным местом проведения торжеств, посвященных празднованию 9 мая.

Ансамбль выполнен в граните и бронзе авторским коллективом, в который вошли скульпторы Д. П. Крвавич, Э. П. Мисько, Я. Н. Мотыка, художник-монументалист А. П. Пирожков, архитекторы М. Д. Вендзилович и А. С. Огранович.

Во Львове вандалы осквернили памятник Монумент Славы .Радикалы решили "декоммунизировать" памятник советским воинам-освободителям

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