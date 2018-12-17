Путин прокомментировал инициативу о «новогодней амнистии»

17 Дек. 18:49 2018-12-17T18:49:23+03:00

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Российский лидер Владимир Путин прокомментировал идею организовать «рождественскую амнистию». С такой инициативой ранее выступил член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Сокуров.

«Наступает Новый год, и я хочу обратиться к Вам. Может быть, есть смысл объявить амнистию, президентскую амнистию, для того чтобы снять какое-то напряжение в стране?», - обратился Сокуров к главе государства.

Президент ответил, что самую большую амнистию провели большевики в 1917 году.

«Пришли, просто открыли двери и выпустили всех уголовников. Вообще всех. Жизнь общества от этого не улучшилась, и настроения в обществе не улучшились, а, на мой взгляд, стали более радикальными, и люди, простые граждане, только страдали от этого», - напомнил президент.

По его словам, это не значит, что в России больше нельзя проводить амнистию. Однако такие решения необходимо принимать взвешенно и аккуратно.

«Я не думаю, что это снимет какое-то напряжение, и все возрадуются, что мы выпустили часть людей из мест лишения свободы. Но, наверное, чувство сострадания должно быть у нас у всех», - указал президент.