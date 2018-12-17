Стали известны причины обысков в общежитии Геологоразведочного университета

17 Дек. 20:14 2018-12-17T20:15:20+03:00

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Опубликована причина проведения обысков в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Согласно официальной версии, силовики проверили студентов в рамках профилактики правонарушений. Однако бывшие студенты предполагают, что причины были гораздо серьезнее.

По мнению некоторых выпускников, обыск является частью кампании по закрытию МГРИ-РГГРУ. Ранее его уже хотели объединить в РУДН, а затем с Российским госуниверситетом нефти и газа. Они утверждают, что обыски в вузе проводились уже не раз. Силовики проверяли документы вместе с представителями военкомата.

«У нефтяников денег много, у геологов — наоборот. Плодами их работы пользуются во многих отраслях, однако развивать направление и вкладывать туда деньги никто не хочет», - отметил собеседник телеканала.

Напомним, что 17 декабря утром в здание общежития Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе нагрянули силовики. В результате около 20 студентов были задержаны по подозрению в хранении травматического оружия и наркотиков. Учащихся увезли для разбирательств.