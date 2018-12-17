Минкульт выступил в поддержку российских цирков

17 Дек. 21:34 2018-12-17T21:34:36+03:00

Ведомство прокомментировало ситуацию вокруг строительства постоянной площадки для Cirque du Soleil в России

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Министерство культуры России считает необходимым оказание поддержки российским циркам. Об этом сообщает пресс-слежба ведомства.

«Министерство с пониманием относится к высказанному Э. Запашным опасению. Конечно, цели и направления частных инвестиций являются исключительно прерогативой инвестора. Но Минкультуры России считает необходимым поддерживать и развивать на территории РФ прежде всего материально-техническую базу Росгосцирка и иных российских организаций циркового искусства», - приводит ТАСС мнение министерства.

Напомним, что ранее генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный раскритиковал идею открытия постоянной площадки Cirque du Soleil в России. Он посчитал, что это негативно скажется на развитии российского циркового искусства.

Свою позицию известный дрессировщик высказал в ходе заседания Совета по культуре и искусству с участием президента России Владимира Путина. Российский лидер мнение Запашного поддержал.