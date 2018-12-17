2018-12-17T21:34:36+03:00
Звезды

Минкульт выступил в поддержку российских цирков

Ведомство прокомментировало ситуацию вокруг строительства постоянной площадки для Cirque du Soleil в России
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments30
Минкульт встал на сторону российских цирковМинкульт встал на сторону российских цирковФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министерство культуры России считает необходимым оказание поддержки российским циркам. Об этом сообщает пресс-слежба ведомства.

«Министерство с пониманием относится к высказанному Э. Запашным опасению. Конечно, цели и направления частных инвестиций являются исключительно прерогативой инвестора. Но Минкультуры России считает необходимым поддерживать и развивать на территории РФ прежде всего материально-техническую базу Росгосцирка и иных российских организаций циркового искусства», - приводит ТАСС мнение министерства.

Напомним, что ранее генеральный директор Большого московского цирка Эдгард Запашный раскритиковал идею открытия постоянной площадки Cirque du Soleil в России. Он посчитал, что это негативно скажется на развитии российского циркового искусства.

Свою позицию известный дрессировщик высказал в ходе заседания Совета по культуре и искусству с участием президента России Владимира Путина. Российский лидер мнение Запашного поддержал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ФАС проверит крупные торговые сети на сговор для повышения цен
На Казанском вокзале в Москве отключилось электричество
В Совфеде прокомментировали принятие Генассамблеей ООН украинской резолюции о «милитаризации» Крыма
Россияне стали в два раза чаще есть фастфуд
Япония потратит рекордную сумму на укрепление национальной обороны
Бельгия официально начала импортировать вино из России
Си Цзиньпин заявил о решительной победе над коррупцией в Китае
Кабмин выделил регионам 12 млрд рублей на строительство дорог
В украинском Николаеве не могут снести последний памятник Ленину
Более 20 человек спасли из пожара в московской многоэтажке
В Минздраве РФ дали рекомендации по выбору алкоголя в новогоднюю ночь
В сети появилось видео с новой оптической иллюзией
В США признали неготовность противостоять гиперзвуковому оружию России
Россия сожалеет о принятии Генассамблеей ООН резолюции Украины о «милитаризации» Крыма
Цены на товары могут расти после отмены скидок на топливо корпорациям
Погода в Москве на 18 декабря 2018 года: в столице будет морозно и без осадков
Тарантино столкнулся с грабителями в своём доме
Губернатор Нью-Йорка предложил легализовать марихуану
Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300
Украинские СМИ нашли у Порошенко и Климкина родню в России
Умерла профессор МГУ Ия Маяк
Прокуратура Франции предъявила обвинения родственнику страсбургского стрелка
Картина "Собибор" не вошла в шорт-лист кинопремии "Оскар"
Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию Киева по Крыму
Запашный предложил Гуцериеву сотрудничество
Небензя призвал отменить решение о формировании армии в Косово
МВД предложило изменить правила техосмотра