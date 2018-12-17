Голикова рассказала о планах по снижению смертности
Уровень смертности в России к 2024 году снизится на 17% из-за реализации национального проекта «Здоровье». Об этом заявила после заседания Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам.
«Мы предполагаем снизить смертность на 17%, то есть, спасти за этот период более 200 тыс. человеческих жизней», - указала Голикова. По ее словам, достижение такого показателя будет обеспечено за счет уменьшения смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Голикова утверждает, что количество умерших от этих заболеваний необходимо снизить на 24% и 8% соответственно.
Отметим, что за шесть лет в России должны будут реализовать национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука». На них будет потрачено около 6,5 трлн рублей.