Голикова рассказала о планах по снижению смертности

17 Дек. 22:35 2018-12-17T22:35:58+03:00

Вице-премьер указала, что национальный проект «Здравоохранение» позволит уменьшить количество смертей к 2024 году на 17%

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Уровень смертности в России к 2024 году снизится на 17% из-за реализации национального проекта «Здоровье». Об этом заявила после заседания Совета при президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Мы предполагаем снизить смертность на 17%, то есть, спасти за этот период более 200 тыс. человеческих жизней», - указала Голикова. По ее словам, достижение такого показателя будет обеспечено за счет уменьшения смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Голикова утверждает, что количество умерших от этих заболеваний необходимо снизить на 24% и 8% соответственно.

Отметим, что за шесть лет в России должны будут реализовать национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука». На них будет потрачено около 6,5 трлн рублей.