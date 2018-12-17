Осужденного браконьера обязали ежемесячно пересматривать «Бэмби»

17 Дек. 22:51 2018-12-17T22:51:03+03:00

Американский браконьер будет год смотреть только "Бэмби" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В США 29-летнего браконьера приговорили к году тюремного заключения, а также ежемесячному просмотру мультфильма «Бэмби». Об этом сообщает телеканал Fox News.

Известно, что пересматривать мультипликационный фильм Уолта Диснея о маленьком олененке, который из-за браконьеров потерял мать, мужчина будет весь срок заключения.

Первый просмотр состоится 23 декабря. В дальнейшем его будут приводить на воспитательные киносеансы регулярно.

Как отмечает телеканал, осужденный в течение трех лет убивал оленей ради удовольствия. Охотник смог собрать коллекцию, в которую вошли несколько сотен голов убитых животных. Действовал американец не в одиночку, а с сообщниками.

Все они уже выплатили больше 200 тысяч долларов штрафов. Также их пожизненно лишили лицензии на охоту и рыбалку.

Напомним, что «Бэмби» - пятый по счету классический полнометражный анимационный фильм, снятый студией «Walt Disney Productions» по мотивам одноименной книги австрийского писателя и журналиста Феликса Зальтена.