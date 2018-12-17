2018-12-18T02:35:52+03:00
Политика

В Пентагоне пообещали ответить на предложение России обсудить ДРСМД

Представитель Минобороны США отметил, что Штаты открыты для переговоров с российски правительством о нарушении договора
Юлия ДИВЕЕВА
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В Пентагоне получили предложение Минобороны РФ обсудить ДРСМД на экспертном уровнеВ Пентагоне получили предложение Минобороны РФ обсудить ДРСМД на экспертном уровнеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство обороны США ответит "соответствующим образом" на предложение России провести совместные консультации по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на экспертном уровне. Об этом сообщил представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон.

По его словам, предложение поступило от российских коллег еще на прошлой неделе, но в нем не содержалось приглашение конкретно министру обороны США Джеймсу Мэттису.

"Мы по-прежнему открыты для любых официальных попыток российского правительства обсудить нарушение Россией договора о РСМД, любые такие усилия должны включать возвращение России к полному и поддающемуся проверке соблюдению своих договорных обязательств", - сказал Пэйхон РИА Новости.

Как передавал сайт kp.ru, 15 декабря официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что руководитель ведомства Сергей Шойгу несколько дней назад передал два обращения главе Пентагона Джеймсу Мэттису. Однако ответа не последовало, что свидетельствует о нежелании Вашингтона вести аргументированный диалог с Москвой.

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