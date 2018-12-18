2018-12-18T00:27:01+03:00
Политика

Трюдо назвал Путина "проблемным", а Трампа "непредсказуемым"

Премьера Канады попросили охарактеризовать одним словом президентов России и США
Юлия ДИВЕЕВА
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Премьер-министр Канады Джастин ТрюдоПремьер-министр Канады Джастин ТрюдоФото: REUTERS
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает президента России Владимира Путина "проблемным", а главу Белого дома Дональда Трампа - "непредсказуемым" политиком. Так председатель канадского правительства ответил на просьбу журналиста телеканала CTV News охарактеризовать этих политиков одним словом.

Также он признался, что лучше всего из своих коллег он поладил с главой правительства Новой Зеландии 38-летней Джасиндой Арден.

"Она отличный, отличный человек и сильный прогрессист", - сказал Трюдо.

Кроме того он признал, что тарифы, введенные на алюминий и сталь Трампом наносят вред и канадской и американской экономике.Он заверил, что его правительство работает над тем, чтобы убедить администрацию США отменить это нововведение.

"Тарифы Трампа и встречные тарифы, которые мы ввели, делают то, что делают тарифы - повышает цены для потребителей по обе стороны границы и создает трудности для бизнеса. И именно поэтому мы работаем с компаниями в Соединенных Штатах, членами Конгресса, губернаторами, которые осотрудничают с нами, чтобы убедить правительство Соединенных Штатов отменить эти тарифы", - расказал Трюдо.

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