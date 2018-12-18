МВД предложило изменить правила техосмотра

18 Дек. 01:30 2018-12-18T01:55:57+03:00

К техосмотру могут не допускать авто с замененными деталями

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Министерство внутренних дел предложило изменить правила технического осмотра автомобилей. Ведомство подготовило проект постановления, которое усиливает контроль за заменой запчастей на транспортном средстве.

"При несоответствии номеров компонентов транспортного средства с данными, указанными в представленных документах, оператор технического осмотра отказывает заявителю в оказании услуг по техническому осмотру", - говорится в тексте проекта.

Таким образом, все замененные детали должны быть отражены в документах машины. Также оператор должен будет делать записи об отказах в единой информационной системе техосмотра, передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 13 декабря Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с выдачей фальшивых карт техосмотра без его реального проведения. Законопроект предусматривает введение обязательной фото и видеофиксации процедуры технического осмотра. Также предлагается обеспечить государственный контроль за его проведением.