МВД предложило изменить правила техосмотра
Министерство внутренних дел предложило изменить правила технического осмотра автомобилей. Ведомство подготовило проект постановления, которое усиливает контроль за заменой запчастей на транспортном средстве.
"При несоответствии номеров компонентов транспортного средства с данными, указанными в представленных документах, оператор технического осмотра отказывает заявителю в оказании услуг по техническому осмотру", - говорится в тексте проекта.
Таким образом, все замененные детали должны быть отражены в документах машины. Также оператор должен будет делать записи об отказах в единой информационной системе техосмотра, передает ТАСС.
Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что 13 декабря Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с выдачей фальшивых карт техосмотра без его реального проведения. Законопроект предусматривает введение обязательной фото и видеофиксации процедуры технического осмотра. Также предлагается обеспечить государственный контроль за его проведением.