Небензя призвал отменить решение о формировании армии в Косово

18 Дек. 02:14 2018-12-18T03:05:36+03:00

Постпред РФ указал, что такой шаг нарушает резолюцию 1244 Совбеза ООН от 10 июня 1999 года

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Появление полноценной армии Косова грозит повторением вооруженного конфликта на Балканах. Такое мнение высказал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности.

Он призвал Приштину отказаться от решения о формировании собственных вооруженных сил.

"Выход на сцену вооруженных сил Косова представляет собой угрозу миру и безопасности в регионе, чреватую повторением вооруженного конфликта. Достаточно сказать, что в рядах сил безопасности Косова немало бывших боевиков так называемой освободительной армии Косова, ответственной за военные преступления и преступления против человечности в период конфликта, жертвами которого становились сербы, представители нацменьшинств и несогласные албанцы", - цитирует ТАСС Небензю.

Поспред РФ подчеркнул, что решение Косово нарушает резолюцию 1244 Совбеза ООН от 10 июня 1999 года в котором определены шаги для урегулирования косовского конфликта.

Как писал сайт "КП", президент Сербии Александар Вучич в пятницу сообщил, что решение Косово создать собственную армию противоречит как международному праву, так и конституции самопровозглашенной республики. Поэтому его страна направила запрос на созыв экстренного заседания Совбеза ООН.

МИД России также призвал Миссию ООН в Косово принять меры для демилитаризации и расформирования любых вооруженных формирований.