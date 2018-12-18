Запашный предложил Гуцериеву сотрудничество

18 Дек. 02:44 2018-12-18T03:18:54+03:00

Дрессировщик пообещал, что российские циркачи поставят шоу для площадки "Амфиона" лучше и интереснее чем у Cirque du Soleil

Изменить размер текста: A A

Генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в ответ на угрозу судебного иска предложил владельцу группы "Сафмар" Михаилу Гуцериеву сотрудничать. Дрессировщик записал видеообращение, которое выложил на своей странице в Instagram.

"Если вы действительно готовы к диалогу, если вы действительно готовы познакомиться со мной лично, то я готов в любое время встретиться с вами, пожать вам руку за большое количество хороших дел, которые вы сделали в своей жизни, может быть, обнулиться и делать что-то хорошее", - сказал Запашный.

Он заверил, что российский цирк может поставить для площадки киноконцертного зала "Амфион" представления любого формата.

"И поверьте, это будет гораздо интересней, чем Cirque du Soleil. Для того, чтобы вы убедились, просто приходите к нам в цирк", - сказал он.

Запашный отметил, что канадский цирк уже 10 лет приезжает в Россию с выступлениями на гастроли, и он не против этого. Но не согласен с тем, чтобы Cirque du Soleil базировался в России постоянно.

Ранее сайт "КП" сообщал, что Михаил Гуцериев пообещал, что подаст в суд за клевету на Эдгарда Запашного, который заявил, что размещение Cirque du Soleil в сттроящемся в Сколково киноконцертном зале "Амфион" нанесет вред российскому цирку.