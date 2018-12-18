2018-12-18T05:15:31+03:00
Звезды

Картина "Собибор" не вошла в шорт-лист кинопремии "Оскар"

Отобраны девять из 87 картин, выдвинутых на соискание премии в номинации "Фильм на иностранном языке"
Юлия ДИВЕЕВА
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Кадр из фильма "Собибор"Кадр из фильма "Собибор"
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Российская картина "Собибор" режиссера Константина Хабенского не вошла в короткий список номинантов на премию "Оскар" Американской академии киноискусств в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Шорт-лист опубликован 17 декабря на официальном сайте кинопремии.

Из 87 картин, выдвинутых на соискание премии, киноакадемики отобрали девять. Среди них драма Сергея Дворцевого "Айка", представленная от Казахстана.

В списке также ленты "Перелетные птицы" (Колумбия), "Виновный" (Дания), "Работа без авторства" (Германия), "Шоплифтеры" (Япония), "Капернаум" (Ливан), "Рома" (Мексика), "Холодная война (Польша) и "Пылающий" (Южная Корея).

В шорт-лист англоязычных фильмов вошли картины "Человек-муравей и Оса", "Мстители: Война бесконечности", "Кристофер Робин", "Человек на Луне", "Мир Юрского периода 2", "Мэри Поппинс возвращается", "Первому игроку приготовиться", "Удивительный мир Марвена", "Хан Соло: Звездные войны. Истории", "Черная Пантера".

Окончательные топ-листы из пяти картин будут объявлены 22 января. А 91-я церемония вручения "Оскара" за 2018 год состоится 24 февраля 2019 года.

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