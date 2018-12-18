Прокуратура Франции предъявила обвинения родственнику страсбургского стрелка
Во Франции прокуратура предъявила обвинения одному из задержанных ранее родственников страсбургского стрелка Шерифа Шекатта. Этот человек в понедельник заключен под стражу.
Как сообщает телеканал BFM, мужчину обвиняют в связях с террористическими преступными группировками, незаконном приобретении, хранении и передачи другому лицу оружия.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что родственники 29-летнего Шерифа Шекатта были отпущены на свободу из-за отсутствия доказательств их причастности к преступлению. Правоохранительные органы задерживали родителей стрелка и его братьев. Однако три человека из близкого окружения террориста оставались под наблюдением силовиков.
Напомним, что 11 декабря один из жителей Страсбурга открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки, которая проходила в центре города. Жертвами нападения стали 3 человека, еще 12 получили ранения. Позже два человека скончались в больницах от полученных ран.