2018-12-18T05:23:12+03:00
Происшествия

Прокуратура Франции предъявила обвинения родственнику страсбургского стрелка

Мужчину подозревают в связях с террористами и незаконном приобретении оружия
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция Франции расследует теракт в СтрасбургеПолиция Франции расследует теракт в СтрасбургеФото: REUTERS
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Во Франции прокуратура предъявила обвинения одному из задержанных ранее родственников страсбургского стрелка Шерифа Шекатта. Этот человек в понедельник заключен под стражу.

Как сообщает телеканал BFM, мужчину обвиняют в связях с террористическими преступными группировками, незаконном приобретении, хранении и передачи другому лицу оружия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что родственники 29-летнего Шерифа Шекатта были отпущены на свободу из-за отсутствия доказательств их причастности к преступлению. Правоохранительные органы задерживали родителей стрелка и его братьев. Однако три человека из близкого окружения террориста оставались под наблюдением силовиков.

Напомним, что 11 декабря один из жителей Страсбурга открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки, которая проходила в центре города. Жертвами нападения стали 3 человека, еще 12 получили ранения. Позже два человека скончались в больницах от полученных ран.

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