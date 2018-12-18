2018-12-18T05:03:23+03:00
Общество

Умерла профессор МГУ Ия Маяк

Ия Маяк скончалась в возрасте 96 лет
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Доктор исторических наук, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Ия Маяк.Доктор исторических наук, заслуженный профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Ия Маяк.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Умерла доктор исторических наук, заслуженный профессор Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Ия Маяк. Об этом сообщается на сайте исторического факультета МГУ.

Ия Леонидовна скончалась в воскресенье, 16 декабря, в возрасте 96 лет.

"После смерти в последние годы многих выдающихся учёных Ия Леонидовна оставалась одним из последних титанов советского антиковедения. Но теперь мы лишились и её", - говорится на странице Исторического факультета МГУ в соцсети ВКонтакте.

Маяк с 1961 года работала на кафедре истории древнего мира исторического факультета МГУ. На ее счету ряд монографий, в частности по истории Рима в царский период и период ранней республики.

"Долгие годы встреча студентов-первокурсников с историей древнего Рима происходила на лекциях общего курса профессора Маяк, где высокий научный уровень сочетался с живой и изысканной манерой изложения. Многие студенты впоследствии становились учениками Ии Леонидовны, докторами и кандидатами наук, входили в тот круг, который по праву носил имя "школа Маяк", - отметили на факультете.

Ия Леонидовна с 2007 по 2017 год возглавляла на факультете диссертационный совет по всеобщей истории, была председателем методической комиссии. Она продолжала читать лекции и вела семинары до последних своих дней.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза