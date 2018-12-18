Умерла профессор МГУ Ия Маяк

18 Дек. 04:57 2018-12-18T05:03:23+03:00

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Умерла доктор исторических наук, заслуженный профессор Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Ия Маяк. Об этом сообщается на сайте исторического факультета МГУ.

Ия Леонидовна скончалась в воскресенье, 16 декабря, в возрасте 96 лет.

"После смерти в последние годы многих выдающихся учёных Ия Леонидовна оставалась одним из последних титанов советского антиковедения. Но теперь мы лишились и её", - говорится на странице Исторического факультета МГУ в соцсети ВКонтакте.

Маяк с 1961 года работала на кафедре истории древнего мира исторического факультета МГУ. На ее счету ряд монографий, в частности по истории Рима в царский период и период ранней республики.

"Долгие годы встреча студентов-первокурсников с историей древнего Рима происходила на лекциях общего курса профессора Маяк, где высокий научный уровень сочетался с живой и изысканной манерой изложения. Многие студенты впоследствии становились учениками Ии Леонидовны, докторами и кандидатами наук, входили в тот круг, который по праву носил имя "школа Маяк", - отметили на факультете.

Ия Леонидовна с 2007 по 2017 год возглавляла на факультете диссертационный совет по всеобщей истории, была председателем методической комиссии. Она продолжала читать лекции и вела семинары до последних своих дней.