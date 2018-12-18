Украинские СМИ нашли у Порошенко и Климкина родню в России

18 Дек. 05:53 2018-12-18T05:53:13+03:00

Тесть главы МИД Украины награжден в 2014 году медалью " За возвращение Крыма"

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Родственники, проживающие в России, как оказалось, есть у людей, занимающих на Украине самые высокие посты. Журналисты нашли родню в РФ у президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Издание Strana.ua выяснило, что в России родилась и выросла супруга старшего сына президента Украины Алексея Порошенко. В девичестве у Юлии была фамилия Алиханова и российское гражданство. Проживала она в Санкт-Петербурге месте с родителями.

Мама Юлии - Елена Алиханова работает в Ассоциации банков Северо-Запада, а отец, Лев Алиханов отставной военный, пенсионер. А еще у жены Алексея Порошенко есть дядя и тетя, которые проживают в Крыму и участвовали в референдуме по вопросу воссоединения полуострова с Россией.

Климкина тоже подвела жена. В 2015 году глава МИД Украины женился во второй раз. Его супругой стала сотрудница администрации президента Марина Михайленко.

Отец Марины - генерал-майор СССР в отставке Юрий Михайленко проживает также на полуострове и даже имеет медаль “За возвращение Крыма”, которой был награжден в 2014 году.

Также крымские родственники нашлись еще у нескольких высокопоставленных чиновников Украины.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о поручении Порошенко главе СБУ провести проверку всех госслужащих на предмет еналичия у них родни на территории Россиии. Причем, глава государства потребовал от Василия Грицака в первую очередь провести расследование в отношении силовиков. "Нарушителям" президент республики пригрозил последствиями вплоть до увольнения.