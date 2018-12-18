2018-12-18T06:14:57+03:00
Политика

Российские вертолеты Ка-52 назвали угрозой для украинских С-300

Военный эксперт сообщил, что в Крыму третья эскадрилья 39 вертолетного полка отрабатывала подавление ПВО противника
Юлия ДИВЕЕВА
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Вертолеты Ка-52 "Аллигатор"Вертолеты Ка-52 "Аллигатор"Фото: Алексей БРАТСКИЙ
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Базирующиеся в Крыму российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" могут быть использованы для удара по объектам противовоздушной обороны (ПВО) на юге Украины. Такую опасность увидел военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей.

Как пишет Defence Blog, эксперт обратил внимание на учения 39-го вертолетного полка армейской авиации в составе 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го Командования ВВС и ПВО России, расположенного на аэродроме Джанкой в северной части Крыма. По словам Бабака, третья эскадрилья этого полка отрабатывала подавление средств ПВО, используя вертолеты Ка-52 из Джанкоя.

"Это означает, что в случае войны с Украиной данные 16 единиц Ка-52 могут быть использованы против объектов наземных средств ПВО, расположенных вблизи линии фронта", — цитирует издание слова аналитика.

Defence Blog напоминает, что украинская армия уже приведена в состояние боевой готовности после инцидента в Керченском проливе.

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