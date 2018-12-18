Губернатор Нью-Йорка предложил легализовать марихуану

18 Дек. 06:31 2018-12-18T06:31:37+03:00

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В начале 2019 года губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо внесет на рассмотрение законодательной ассамблеи штата законопроект о легализации употребления марихуаны в рекреационных целях. Об этом политик сообщил, излагая свои основные планы на первые сто дней нового года.

"У нас действуют две уголовно-правовые системы. Одна из них - для состоятельных и обеспеченных, вторая - для всех остальных. Этому будет положен конец. Давайте легализуем употребление взрослыми марихуаны раз и навсегда", - заявил Куомо.

Надо отметить, что политик резко изменил свою позицию по этому вопросу и причины этого неизвестны. Еще в феврале глава штата Нью-Йорк называл каннабис наркотиком, провоцирующим употребление других наркосодержащих веществ и возникновение зависимости от них, передает ТАСС.

Сейчас в 10 из 50 штатов и в столичном округе Колумбия разрешено курение марихуаны в рекреационных целях. В 33 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях.