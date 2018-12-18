Тарантино столкнулся с грабителями в своём доме

18 Дек. 07:00 2018-12-18T07:00:08+03:00

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Культовый режиссер Квентин Тарантино был ограблен двумя неизвестными в собственном доме. Неизвестные вломились в его особняк в Лос-Анджелесе в воскресенье около полуночи и спокойно искали, чем можно поживиться.

Тарантино услышал шум, стал осматриваться и столкнулся с преступниками лицом к лицу. Он не растерялся, стал отбиваться от воришек и, судя по всему, его напор испугал нежданных гостей. Те бросились наутек, но успели прихватить с собой драгоценности режиссера и другие его ценные вещи, передает портал TMZ.

В полиции считают, что преступники могли пробраться в дом через окно. На какую сумму воры унесли вещей не сообщается. Полиция начала расследование, сейчас изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения, находившихся рядом с особняком Тарантино.

Напомним, в прошлом месяце режиссер женился на израильской певице, дочери автора хита "Дива-ля-вива" Цвика Пик Даниэле.