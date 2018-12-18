Погода в Москве на 18 декабря 2018 года: в столице будет морозно и без осадков

18 Дек. 07:02 2018-12-18T07:02:55+03:00

Во вторник, 18 декабря, в Москве будет морозно и без осадков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 18 декабря 2018 года. Как предупреждают специалисты, во вторник температура воздуха в столице по-прежнему будет ниже нормы: столбики термометров опустятся до -10…-12 градусов.

Причем в городе ожидается переменная облачность. При этом осадков не предвидится. Между тем метеорологи вновь предупреждают о гололедице на дорогах и тротуарах. Ветер же будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду.

В ночь на среду, 19 декабря, воздух остынет до -13…-15 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Однако осадков в темное время суток в мегаполисе также не прогнозируется.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, нынешняя зима с первых дней показывает свое непостоянство: мороз и оттепель то и дело сменяют друг друга. Так, в начале прошлой недели в Москве резко потеплело. Однако в минувшие выходные в столицу пришли суровые морозы: температура в городе постепенно понизилась до январских значений. А ночь на понедельник, 17 декабря, стала самой холодной с начала зимы: столбики термометров в столице опускались до -15,8 градуса. Кстати, по прогнозам, вся эта неделя будет морозной.