2018-12-18T08:29:50+03:00
Происшествия

Более 20 человек спасли из пожара в московской многоэтажке

Еще 24 жильца были эвакуированы из горящего дома
Юлия ДИВЕЕВА
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В Москве в 14-этажном доме загорелась квартира на десятом этажеВ Москве в 14-этажном доме загорелась квартира на десятом этажеФото: СОЦСЕТИ
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Пожарные спасли более 20 человек из горящего многоэтажного жилого дома в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по столице.

Пожарные расчёты выехали по вызову в 22:15 понедельника на улицу Челюскинскую, где горел 14-этажный дом. Пожар начался в квартире на десятом этаже.

"Из горевшей квартиры были спасены три человека, осматриваются медиками. С соседних и выше расположенных квартир спасены 19 человек", - говорится в сообщении главка.

Кроме того, спасатели эвакуировали из горящего дома 24 человека. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. Огонь локализовали уже в 22:40.

Ранее сайт "КП" сообщал о еще одном пожаре, произошедшем 17 декабря в центре столицы. Возгорание началось в одном из кафе на улице Сретенка около 19 часов. Еще до приезда спасателей, посетители и сотрудники заведения самостоятельно вышли на улицу. Никто не пострадал. В 19.12 возгорание было ликвидировано.

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