2018-12-18T08:30:58+03:00
Политика

В украинском Николаеве не могут снести последний памятник Ленину

Монумент вождю пролетариата стоит на частной территории
Дарья ИВАШКИНА
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В украинском Николаеве не могут снести последний памятник ЛенинуВ украинском Николаеве не могут снести последний памятник ЛенинуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Как оказалось, на Украине снесли еще не все памятники Владимиру Ленину. Один такой монумент до сих пор стоит в городе Николаев. Причем местные власти не знают, что с ним делать.

Дело в том, что уцелевший памятник вождю пролетариата находится на территории бывшего пансионата - комплекса дома «Коммунар», то есть на частной земле, при этом владелец участка отказывается демонтировать монумент.

Как заявил глава Заводской районной администрации Виктор Дмитрук, пока нет ясности, что делать с памятником, чтобы выполнить действующий в незалежной закон о декоммунизации. «И он стоит, мы вокруг этого ходим, но сделать ничего не можем», - сказал он.

Между тем первый заместитель городского головы Владимир Крыленко поручил чиновникам выяснить, как законным путем демонтировать статую, пишут украинские СМИ.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, еще в августе прошлого года на Украине объявили о том, что снесли все занесенные в реестр памятники Ленину. Однако тогда Киев допустил, что монументы вождю пролетариата могли остаться на территории предприятий и в сельской местности.

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