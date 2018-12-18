2018-12-18T08:51:28+03:00
Политика

Кабмин выделил регионам 12 млрд рублей на строительство дорог

Больше всего средств получат Камчатский край, Нижегородская и Самарская области
Дарья ИВАШКИНА
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Кабмин выделил регионам 12 млрд рублей на строительство дорогКабмин выделил регионам 12 млрд рублей на строительство дорогФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 18 декабря, стало известно, что правительство выделило 12 миллиардов рублей на развитие автодорог в 27 регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно этому документу, больше всего средств получат Камчатский край (1,3 миллиарда рублей), Нижегородская и Самарская области (1,235 миллиарда и 1,2 миллиарда соответственно).

Как уточняется на сайте кабмина, 8,1 миллиарда рублей предоставляются 14 субъектам на реализацию крупных проектов, еще 2,9 миллиарда получат девять регионов, которые должны будут потратить эти деньги на развитие и приведение в нормативное состояние дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Еще 623 миллиона рублей предоставляются пяти субъектам на строительство, реконструкцию и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что самая дорогая дорога в России появится в Краснодарском крае.

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