2018-12-18T09:04:40+03:00
Экономика

Бельгия официально начала импортировать вино из России

Цена за бутылку варьируется от 8,5 евро до 140 евро
Юлия ДИВЕЕВА
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Российское вино теперь продается в БельгииРоссийское вино теперь продается в БельгииФото: Влад КОМЯКОВ
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Белые и красные вина от российских производителей начали официально поступать в продажу в Бельгии. В понедельник в Российском центре науки и культуры в Брюсселе состоялась презентация российской продукции.

"Бельгийцы смогут попробовать российское вино в бельгийских ресторанах или купить его в магазинах. Это позволит им лучше понять нашу страну, которая в данной индустрии традиционно всем известна как страна - производитель водки", - заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

Первая партия российских вин прибыла в порт Антверпена три недели назад. На бельгийской таможне контейнер подвергли тщательному досмотру, который прошел без проблем и не выявил никаких нарушений, передает ТАСС.

Импортом белых, красных и игристых вин из РФ занимается бельгийская Start2taste. Руководители компании Димитри Бонте и Ханс Так рассказали, что напитки производятся в пяти винодельческих хозяйствах в Краснодарском крае и Ростовской области.

"Черноморский регион России находится на той же широте, что и знаменитый французский винодельческий регион Бордо", - отметил Бонте.

Кроме того, российских вин не оказалась в санкционных списках Евросоюза, поскольку “никто раньше не импортировал российское вино в Европу, поэтому никто просто не подумал включить вино в санкционные списки”.

Бельгийцам предлагают попробовать вина из РФ, произведенные в 2008-2016 годах. Цена за одну бутылку варьируется от 8,5 евро до 140 евро.

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