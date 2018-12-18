2018-12-18T10:09:17+03:00
Общество

ФАС проверит крупные торговые сети на сговор для повышения цен

Обращение написал депутат Виталий Милонов
Ася РОМАНЧУК
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Россияне жалуются на необоснованный рост цен в магазинах к Новому годуРоссияне жалуются на необоснованный рост цен в магазинах к Новому годуФото: Мария АНАНОВА
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Перед Новым годом ФАС может начать проверку крупных торговых сетей. Депутат Виталий Милонов написал обращение руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву с просьбой разобраться в ценовой политике магазинов.

По словам народного избранника, он получает много жалоб от людей, что к празднику цены становятся необоснованно высокими. Все привыкли ходить в крупные магазины и закупаться в одном месте, но чем ближе Новый год, тем выше становится средний чек.

Цены растут не только на деликатесные продукты, но и на товары повседневного спроса. Более того, цены также взлетели на сугубо «новогоднюю» группу товаров.

-Граждане, обращающиеся ко мне, возмущены таким поведением сетевиков. Взвинчивать цены и наживаться на желании людей провести скромный семейный праздник — аморальное и недопустимое поведение, — цитирует RT текст письма Милонова.

Есть еще одна уловка на которую идут сетевики. Цены за товар перестали указывать за килограмм, вместо этого пишут стоимость за 100 граммов. Многие покупатели обнаруживают, что введены в заблуждение только на кассе.

Во всем этом депутат усмотрел сговор и использование недобросовестных приемов ведения бизнеса. Пока в ФАС не комментируют, какое решение будет принято по депутатскому обращению.

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