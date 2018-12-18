2018-12-18T11:41:18+03:00
Политика

В Крыму прокомментировали возможную «милитаризацию» полуострова

Принятие ГА ООН украинского проекта резолюции было ожидаемо, отметили в парламенте региона
Ася РОМАНЧУК
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В Крыму прокомментировали решение ГА ООН о "милитаризации" КрымаВ Крыму прокомментировали решение ГА ООН о "милитаризации" КрымаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Крыму прокомментировали проект резолюции Украины о «милитаризации» Крыма и части Азовского и Черного морей. Предложение было одобрено Генеральной Ассамблеей ООН и это решение не вызвало удивление на полуострове.

- Запад, естественно, поддерживает киевский режим, сегодня идёт борьба не просто за идеологию, а за ресурсы. Это прогнозируемо и было ожидаемо, - прокомментировал RT глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Многие иностранные политики стали «здраво» оценивать ситуацию, которая складывается в мире. В подтверждение Гемпель приводит интервью Вальдемара Гердта, члена партии «Альтернатива для Германии».

- Мы видим, что подобным решениям дают негативную оценку. Это в некоторой степени радует, в Европе появляется всё больше здравых политиков, в частности в Германии — ведущей стране ЕС. А как нам, россиянам, распоряжаться своей территорией, мы сами решим без соседней Украины и без резолюции, которая с её подачи вносится в европейские организации,— отметил собеседник.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал принятие Генассамблеей (ГА) всемирной организации украинской резолюции о «милитаризации» Крыма, а также акваторий Черного и Азовского морей. Он заявил, что результаты голосования по этому вопросу вызывают сожаление.

Член комитета по международным делам Ольга Тимофеева отметила, что это голосование во всемирной организации показало, что Запад и дальше будут только поощрять режим, созданный в незалежной «для тарана России». По словам политика, западные страны хотят, чтобы «средства, вложенные в Украину, сработали».

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