Теплоход «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Великобритании

18 Дек. 11:43 2018-12-18T11:59:32+03:00

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Во вторник, 18 декабря, появилась информация о том, что российское судно «Кузьма Минин» село на мель у берегов Великобритании. Речь идет о теплоходе, который вышел из голландского порта Тернезен, где ранее было арестовано из-за долгов судовладельца.

По некоторым данным, в настоящее время на борту судна находятся 18 российских моряков.

Как сообщают британские СМИ, около 05:40 по местному времени (08:40 мск) теплоход попал в шторм и сел на мель в нескольких метрах от берега в бухте Фалмут в графстве Корнуолл. Судно, которое попыталось встать на якорь, имеет крен в пять градусов, пишет газета Daily Mirror.

Кстати, посольство РФ в Великобритании уже ознакомилось с информацией СМИ и в настоящее время пытается прояснить ситуацию. «Посольство связывается с местными властями и спасательными службами для прояснения ситуации», - сказал пресс-секретарь российского диппредставительства РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, судно Мурманского морского пароходства «Кузьма Минин» в течение нескольких месяцев находилось под арестом в Нидерландах. Все это время оно было пришвартовано в местном порту Тернезен.