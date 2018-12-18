2018-12-18T11:59:32+03:00
Происшествия

Теплоход «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Великобритании

По некоторым данным, на борту судна находятся 18 российских моряков
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments22
Фото: twitter.com/@1stdefenceФото: twitter.com/@1stdefence
Изменить размер текста:

Во вторник, 18 декабря, появилась информация о том, что российское судно «Кузьма Минин» село на мель у берегов Великобритании. Речь идет о теплоходе, который вышел из голландского порта Тернезен, где ранее было арестовано из-за долгов судовладельца.

По некоторым данным, в настоящее время на борту судна находятся 18 российских моряков.

Как сообщают британские СМИ, около 05:40 по местному времени (08:40 мск) теплоход попал в шторм и сел на мель в нескольких метрах от берега в бухте Фалмут в графстве Корнуолл. Судно, которое попыталось встать на якорь, имеет крен в пять градусов, пишет газета Daily Mirror.

Кстати, посольство РФ в Великобритании уже ознакомилось с информацией СМИ и в настоящее время пытается прояснить ситуацию. «Посольство связывается с местными властями и спасательными службами для прояснения ситуации», - сказал пресс-секретарь российского диппредставительства РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, судно Мурманского морского пароходства «Кузьма Минин» в течение нескольких месяцев находилось под арестом в Нидерландах. Все это время оно было пришвартовано в местном порту Тернезен.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза