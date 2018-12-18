2018-12-18T13:40:23+03:00
Политика

Песков: Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о «милитаризации» Крыма

Также представитель Кремля выразил сожаление в связи с принятием этого документа
Дарья ИВАШКИНА
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал принятие Генассамблеей (ГА) ООН украинской резолюции о «милитаризации» Крыма. Как заявил представитель Кремля, Москва не согласна с позицией, изложенной в этом документе, и сожалеет о его принятии.

«Мы можем только выразить свое несогласие с подобной позицией (изложенной в резолюции) и свое сожаление. Мы, безусловно, продолжим последовательно разъяснять нашу позицию и доводить до сведения наших визави», - приводит слова Пескова ТАСС.

Также Дмитрий Песков заметил, что Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. При этом, как подчеркнул представитель Кремля, волеизъявление крымчан было выражено в соответствии с действовавшим на тот момент на Украине законодательством.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в понедельник, 17 декабря, Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию Киева по Крыму. В этом документе говорится о «милитаризации» Крыма и о том, что ГА ООН осуждает РФ за строительство моста через Керченский пролив.

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