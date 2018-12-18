2018-12-18T14:00:46+03:00
Экономика

Россияне стали активнее переводить деньги с карты на карту

А вот средняя сумма сократилась до 8208 рублей
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments8
Банковские переводы с карты на карту пользуются особой популярностью у россиянБанковские переводы с карты на карту пользуются особой популярностью у россиянФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Клиенты банков стали активнее использовать безналичные расчеты. Особой популярностью пользуются переводы с карты на карту, такой способ финансовых расчетов используется при возврате долгов, перечислениях внутри семьи, пополнения кредитных карт. Кто попробовал такой сервис отмечают его простоту и комфорт в использовании, а вот эксперты говорят о «серой» стороне таких финансовых операций. Например, подобные переводы могут использоваться для обналичивания средств и отследить преступную схему довольно проблематично.

В крупных российских банках говорят о том, что переводы вытесняют из обращения наличные деньги. По данным ЦБ, всего за девять месяцев этого года россияне перевели друг другу 19,2 трлн рублей. Это больше, чем за весь прошлый год, сообщает газета «Известия». А вот средняя сумма сократилась до 8208 рублей.

Многие опасаются, что в следующем году за подобные переводы придется платить налог. О такой перспективе говорили минувшей осенью, но тогда налоговая пояснила, что данный тип рассчетов останется свободным.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Союз» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Маколей Калкин повторил культовые сцены из «Один дома»
Лондонский аэропорт Гатвик приостановил работу из-за двух дронов над ВПП
Турция предлагала экспертам из США изучить российские С-400
Германия попросила Россию вернуть трофеи СССР
Погода в Москве на 20 декабря 2018 года: ожидается слабый снег и до -13 градусов
Канадский генерал заявил, что ВВС Китая мешали полету самолета-разведчика у границ КНДР
«Союз МС-09» с тремя членами экипажа МКС отстыковался от станции
Таксистам в Москве запретят работать без специального полиса ОСАГО
При нападении мужчины с мачете в Лондоне россияне не пострадали
Многие сенаторы недовольны решением Трампа вывести войска из Сирии
У берегов Испании затонуло рыболовецкое судно, три человека погибли
Госдеп США напомнил Турции о санкциях за покупку российских С-400
Белый дом объявил о начале вывода войск США из Сирии
Сенаторы США подготовили новую резолюцию против «Северного потока — 2»
В Москве подросток брызнул в лицо полицейскому из баллончика с перцовым газом
Песков пояснил, почему у Путина нет смартфона
Песков рассказал об информационных войнах в мире
В Британии признали, что смерть Перепиличного не была насильственной
Минфин США намерен исключить « Русал», En+ и «Евросибэнерго» из санкционного списка
Пентагон был против решения Трампа вывести войска из Сирии
ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 – 2,5%
Японский пенсионер год жил с умершей женой
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза