Россияне стали активнее переводить деньги с карты на карту

18 Дек. 14:00 2018-12-18T14:00:46+03:00

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Клиенты банков стали активнее использовать безналичные расчеты. Особой популярностью пользуются переводы с карты на карту, такой способ финансовых расчетов используется при возврате долгов, перечислениях внутри семьи, пополнения кредитных карт. Кто попробовал такой сервис отмечают его простоту и комфорт в использовании, а вот эксперты говорят о «серой» стороне таких финансовых операций. Например, подобные переводы могут использоваться для обналичивания средств и отследить преступную схему довольно проблематично.

В крупных российских банках говорят о том, что переводы вытесняют из обращения наличные деньги. По данным ЦБ, всего за девять месяцев этого года россияне перевели друг другу 19,2 трлн рублей. Это больше, чем за весь прошлый год, сообщает газета «Известия». А вот средняя сумма сократилась до 8208 рублей.

Многие опасаются, что в следующем году за подобные переводы придется платить налог. О такой перспективе говорили минувшей осенью, но тогда налоговая пояснила, что данный тип рассчетов останется свободным.