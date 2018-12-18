2018-12-18T14:59:46+03:00
Происшествия

Два Деда Мороза устроили бой из-за девочки в Одессе

Не поделили дедушки внимание маленькой клиентки и решили выяснить отношения на ее глазах [видео]
Ася РОМАНЧУК
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Два Деда Мороза устроили драку в Одессе. ФОТО: стоп-кадр с видеоДва Деда Мороза устроили драку в Одессе. ФОТО: стоп-кадр с видео
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Поход на улицу Дерибасовскую для маленькой местной жительницы закончился настоящей травмой. Еще накануне девчушка верила в главного новогоднего волшебника и ждала прихода Деда Мороза, но события, которые ждали малышку, наверняка заставят ее усомниться в чудесах.

Два Деда Мороза, которые стояли у городской елки в Одессе не поделили внимание малышки, а заодно и плату за фото, и устроили потасовку.

Прогуливающиеся мимо очевидцы решили, что такого шоу они вряд ли еще увидят и достали мобильные телефоны. Драка получилась эпической и день ото дня набирает все больше и больше просмотров на YouTube.

Позже появились интересные подробности, оказалось, что конфликт на главной улице произошел из-за того, что девочка выбрала для фото не ближайшего Деда Мороза, а позвала того, что покрепче в плечах. В итоге Мустафа, а именно так звали отвергнутого мороза, решил выяснить отношения с конкурентом. Едва фотосессия завершилась, как Мустафа налетел на Тимура, именно так звали второго парня, нарядившегося в новогодний костюм.

Но и тут «хозяина места» ждала неудача. Тимур оказался чемпионом боев без правил и без труда навалял дедушке. Пострадал не только Мустафа, но и его новогодний образ, сообщает сайт "Дни.ру".

Не поделили клиентов: в Одессе подрались Деды Морозы.

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