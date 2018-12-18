Путин назвал ключевые задачи нашей страны
Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник, 18 декабря, на расширенном заседании коллегии министерства обороны, назвал ключевые задачи нашего государства.
Как заметил российский лидер, укрепление обороноспособности страны и ее надежная защита от внешних угроз «были и остаются нашими важнейшими задачами». «Подчеркну, их исключительную жизненную важность хорошо понимают и политические, и государственные руководители, общество, все граждане нашей страны», - добавил президент.
Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее в этом году заявил, что наращивание возможностей Воздушно-космических сил (ВКС) станет одним из приоритетных направлений по укреплению обороны России. Также тогда глава оборонного ведомства отметил, что полученные навыки и знания в Сирии систематизируются и используются при подготовке органов военного управления и войск, а также при разработке учебно-методических пособий.