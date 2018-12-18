2018-12-18T15:26:01+03:00
Политика

Путин назвал ключевые задачи нашей страны

По словам президента РФ, это укрепление обороноспособности государства и надежная защита от внешних угроз [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник, 18 декабря, на расширенном заседании коллегии министерства обороны, назвал ключевые задачи нашего государства.

Как заметил российский лидер, укрепление обороноспособности страны и ее надежная защита от внешних угроз «были и остаются нашими важнейшими задачами». «Подчеркну, их исключительную жизненную важность хорошо понимают и политические, и государственные руководители, общество, все граждане нашей страны», - добавил президент.

Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее в этом году заявил, что наращивание возможностей Воздушно-космических сил (ВКС) станет одним из приоритетных направлений по укреплению обороны России. Также тогда глава оборонного ведомства отметил, что полученные навыки и знания в Сирии систематизируются и используются при подготовке органов военного управления и войск, а также при разработке учебно-методических пособий.

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