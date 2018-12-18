2018-12-18T15:47:43+03:00
Политика

Путин подписал закон о блокировке сайтов, побуждающих детей к совершению преступлений

Согласно документу, доступ к таким ресурсам должен ограничиваться «незамедлительно»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Во вторник, 18 декабря, стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о незамедлительной блокировке сайтов, побуждающих детей к совершению преступлений.

Этот документ, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, подразумевает внесение изменений в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Последний дополняется новым пунктом, согласно которому распространение в интернете «информации, направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий», являться основанием для незамедлительного ограничения доступа к сайтам-нарушителям. В настоящее же время ресурсы с подобной информацией блокируются в течение суток.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в этом году в социальных сетях начали блокировать группы, побуждающие к насилию в школах.

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