Путин назвал пять задач для армии на 2019 год

18 Дек. 15:51 2018-12-18T15:51:57+03:00

Владимир Путин обозначил пять задач перед ВС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Российский лидер Владимир Путин обозначил пять приоритетных задач, которые предстоит решить Вооруженным силам в предстоящем году. Приоритетные вопросы президент перечислил в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны.

По его словам, первая задача — это дальнейшее укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил. «Нужно быстрее переходить на современное вооружение, которое обладает повышенными возможностями по преодолению перспективных систем противоракетной обороны», - указал президент.

Вторая задача — это повышение качества оперативной и боевой подготовки. Владимир Путин указывает, что армия должна год от года поднимать планку и действовать не по шаблону.

«Программы учений, дальних морских походов должны учитывать нестандартные ситуации, самые современные формы и методы ведения боя, а также отработку применения новых видов и типов вооружения и техники», - считает Путин.

В-третьих, военному руководству необходимо сокращать время принятия решений, поскольку сегодня успех крупных операций решают секунды.

«Для этого совершенствовать системы управления и связи, разведки, радиоэлектронной борьбы. Завершить переход на новые стандарты в области сбора, передачи и обработки данных», - поясняет президент.

В-четвертых, ВС предстоит обеспечить эффективный контроль за реализацией Госпрограммы вооружений. Важно продолжать оптимальное взаимодействие Минобороны и предприятий ОПК.

Пятое — это развитие военного сотрудничества с союзниками из Организации договора о коллективной безопасности. «В ходе учений «Центр-2019» следует детально отработать с партнёрами все вопросы взаимодействия в решении общих задач по обеспечению безопасности в Центральной Азии», - отметил глава государства.