2018-12-18T15:51:57+03:00
Политика

Путин назвал пять задач для армии на 2019 год

Президент обозначил приоритетные направления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments16
Владимир Путин обозначил пять задач перед ВСВладимир Путин обозначил пять задач перед ВСФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российский лидер Владимир Путин обозначил пять приоритетных задач, которые предстоит решить Вооруженным силам в предстоящем году. Приоритетные вопросы президент перечислил в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны.

По его словам, первая задача — это дальнейшее укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил. «Нужно быстрее переходить на современное вооружение, которое обладает повышенными возможностями по преодолению перспективных систем противоракетной обороны», - указал президент.

Вторая задача — это повышение качества оперативной и боевой подготовки. Владимир Путин указывает, что армия должна год от года поднимать планку и действовать не по шаблону.

«Программы учений, дальних морских походов должны учитывать нестандартные ситуации, самые современные формы и методы ведения боя, а также отработку применения новых видов и типов вооружения и техники», - считает Путин.

В-третьих, военному руководству необходимо сокращать время принятия решений, поскольку сегодня успех крупных операций решают секунды.

«Для этого совершенствовать системы управления и связи, разведки, радиоэлектронной борьбы. Завершить переход на новые стандарты в области сбора, передачи и обработки данных», - поясняет президент.

В-четвертых, ВС предстоит обеспечить эффективный контроль за реализацией Госпрограммы вооружений. Важно продолжать оптимальное взаимодействие Минобороны и предприятий ОПК.

Пятое — это развитие военного сотрудничества с союзниками из Организации договора о коллективной безопасности. «В ходе учений «Центр-2019» следует детально отработать с партнёрами все вопросы взаимодействия в решении общих задач по обеспечению безопасности в Центральной Азии», - отметил глава государства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умерла режиссер фильма "Пробуждение" Пенни Маршалл
Белый дом подтвердил участие Трампа в экономическом форуме в Давосе
Во время пожара в Бразилии сгорело около 600 домов
Джордж Лукас назван самой богатой знаменитостью
Порошенко: МВФ выделит Украине кредит в $3,9 млрд на 14 месяцев
Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель
Премьер Бельгии Шарль Мишель подал в отставку
Главную новогоднюю ель РФ доставили в Кремль
В ЛНР сообщили о гибели добровольца из РФ в Львовской тюрьме
Умер заслуженный артист России Олег Мартьянов
Тимошенко: Украина официально является самой бедной страной континента
Директор департамента страхового рынка Центробанка Филипп Габуния: Финансовые омбудсмены облегчат жизнь владельцам ОСАГО
МИД РФ: США уже приняли для себя решение по вопросу о ДРСМД
Фонд Дональда Трампа будет распущен по решению суда
Трамп продлил санкции против сына Чайки и дочери Каримова