2018-12-18T16:50:14+03:00
Политика

Госдума в I чтении одобрила законопроект о регулировании новостных агрегаторов

Депутаты рассмотрели законопроект, предусматривающий ограничения доли иностранного участия в капитале таких сервисов
Алена Басавина
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ГД рассмотрела поправки об иностранном участии в капитале новостных агрегаторовГД рассмотрела поправки об иностранном участии в капитале новостных агрегаторовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственная дума приняла 18 декабря в I чтении проект закона о регулировании российских новостных агрегаторов. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Документ предлагает установить максимальную долю иностранного капитала агрегатора новостей на уровне 20%. Инициатива также предполагает установление запрета на владение новостного агрегатора иностранным государствам, международным организациям, а также иностранным юрлицам.

Известно, что на данный момент в реестре Роскомнадзора указаны четыре агрегатора: «Новости Mail.ru», «СМИ2», «Яндекс.Новости» и «Рамблер.Новости». Сервис Google News не входит в список из-за низкой посещаемости.

Отмечается, что поправки смогут предотвратить угрозы общественного порядка в России и создать благоприятные условия для развития гражданского общества.

В случае вступления в силу законопроект владельцы новостных агрегаторов обязаны будут в течение шести месяцев привести учредительные документы в соответствии с требованиями. В случае отказа российские операторы связи будут отключены от сервиса.

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