2018-12-18T18:27:29+03:00
Общество

Российский сухогруз «Кузьма Минин» удалось снять с мели

Судно отбуксировала британская Служба береговой охраны
Алена Басавина
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Фото: twitter.com/@1stdefenceФото: twitter.com/@1stdefence
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Российский сухогруз «Кузьма Минин» сняли с мели. Помощь оказали буксиры британской Службы береговой охраны. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Согласно обнародованным кадрам, судно развернули носом к берегу четыре буксира. Сухогруз с заведенным двигателем двинулся в сторону открытого моря около побережья города Фалмут.

Операция была проведена до прихода первой приливной волны. Второй прилив ожидается в 17:00 по британскому времени (20:00 мск). Синоптики передают о резком ухудшении погоды, которое приведет к шторму.

Известно, что в дальнейшем сухогруз «Кузьма Минин» осмотрят водолазы на предмет возможных повреждений.

Напомним, что российское судно село на мель у берегов Великобритании около 05:40 по местному времени (08:40 мск).

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