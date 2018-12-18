2018-12-18T19:30:30+03:00
Общество

Путин одобрил запрет уличных табло с курсами валют

Президент России подписал закон, который дает Банку России право устанавливать новые требования к вывескам обменных пунктов
Алена Басавина
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Вывески с курсами валют исчезнут c российских улицВывески с курсами валют исчезнут c российских улицФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Банк России разработал новые требования к размещению информации об обменных курсах валют. Информация об этом опубликована на официальном портале регулятора.

Согласно опубликованным данным, информационные табло теперь можно размещать только внутри помещения, в котором находится кредитная организация или ее филиал. При этом запрет не распространяется на иную информацию, например о видах валют.

«Данная новация подготовлена в целях предотвращения деятельности незаконных «точек обмена валюты» и направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг», - указывает ЦБ.

Отмечается, что требования были разработаны на основании полномочий Банка России, которые предоставил президент России Владимир Путин. Глава государства ранее подписал изменения в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле».

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