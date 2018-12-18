2018-12-18T20:17:56+03:00
Экономика

Стоимость нефти Brent опустилась ниже $57

В последний раз такая цена на черное золото была зафиксирована в октябре 2017 года
Алена Басавина
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Нефть снова дешевеетНефть снова дешевеетФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне опустился на 4,6%. Стоимость сырья данной марки составила $56,99 за баррель.

Известно, что в последний раз стоимость нефти Brent опускалась ниже $57 за баррель 20 октября 2017 года.

Отметим, что нефть марки WTI подешевела еще сильнее. Стоимость за баррель опустилась до $47,28, что на 5,8% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Такая цена в последний раз была зафиксирована 11 сентября 2017 года.

Специалисты отмечают, что падение нефтяных цен продолжается уже третий день подряд.

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