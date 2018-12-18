Директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния: «Система тарификации ОСАГО является несправедливой»

18 Дек. 20:51 2018-12-18T20:51:57+03:00

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Сегодняшняя система тарификации ОСАГО является несправедливой, считает директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния. В эфире радио «Комсомольская правда» представитель регулятора ответил на вопросы ведущих программы «Россия в движении» Антона Челышева и президента экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре.

- Сегодняшняя ситуация ближе к уравниловке, - считает Филипп Габуния. - Не так много параметров сегодня зависит персонально от водителя, от его стиля езды, соблюдает ли он правила дорожного движения. Учитывается возраст, стаж, аварийность – коэффициент бонус-малус. Есть много других факторов, которые могут повлиять как на снижение индивидуального тарифа, так и на его рост.

Сегодня водитель может платить повышенную стоимость только за то, что живет в регионе, где средняя аварийность выше, чем в других субъектах РФ. При этом не учитывается, например, что автовладелец аккуратно водит или редко пользуется автомобилем. Это происходит из-за того, что страховая компания не может дифференцировать по индивидуальным критериям стоимость полиса.

- Добросовестные водители во многом субсидируют тех, кто водит агрессивно, кто неопытен, кто просто очень много ездит. Это вызывает негатив в обществе, - отмечает Филипп Габуния. - Жалоб на ОСАГО много. Но большое количество людей получают возмещение через эту систему. Система показала свою нужность. Мы должны пересмотреть подход к определению тарифа, который позволил бы его сделать более индивидуальным и справедливым. Если ты ездить аккуратно, соблюдает ПДД, редко пользуешься автомобилем, шанс того, что ты попадешь в аварию, низкий, ты не должен платить избыточные деньги за риск, который ты не несешь.