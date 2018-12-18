2018-12-18T20:55:50+03:00
Политика

Украина готовит новые санкции против России

Ограничительные меры могут ввести против компаний, связанных с Крымом
Алена Басавина
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Украина готовит новый пакет санкцийУкраина готовит новый пакет санкцийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство Украины планирует расширить санкционный список против физических и юридических лиц, связанных с Крымом и Донбассом. Об этом сообщает министерство по вопроса неподконтрольных Киеву территорий Украины.

Известно, что под действия ограничительных мер попадут около 23 физических лиц, привлеченных к проведению незаконных археологических поисковых работ на объектах культурного наследия. Под санкции попадут 14 юридических лиц, которые занимались поставкой материалов, оборудования для заводов военно-промышленного комплекса России.

Еще запреты коснутся компаний, которые обеспечивали работу паромной переправы через Керченский пролив и строили Крымский мост. Полный список уже внесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

Отметим, с 2014 года Украина уже неоднократно вводила и расширяла санкции против России. В список попали российские чиновники, политики, журналисты, руководители медиахолдингов, главы IT-компаний, а также представители других отраслей.

Ранее Россия заявила о введении ответных мер в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

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