2018-12-18T21:38:35+03:00
Политика

Первый президент Украины: Россию ждет развал при попытке оккупации страны

Леонид Кравчук считает, что государство не сможет сохраниться после захвата украинских территорий
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments89
Леонид Кравчук руководил Украиной с 1991 по 1994 годыЛеонид Кравчук руководил Украиной с 1991 по 1994 годыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Бывший президент Украины Леонид Кравчук предрек распад России, если она попытается захватить чужие земли. По мнению политика, присоединение украинских территорий приведет к краху страны уже через год.

«Потому что тогда на Украину надо привести половину войска, почти 70 процентов бюджета, чтобы удержать ее в повиновении. Это непросто», - приводит слова Кравчука издание РИА Новости.

Стоит сказать, что в последнее время на Украине часто звучат необоснованные заявления о «российском наступлении» и грядущем «захвате» страны. Украинские политики при упоминании России не забывают указать об исходящей «агрессии».

Отметим, что ранее Петр Порошенко объяснил введение военного положения на Украине подготовкой к возможному «вторжению российских войск». Якобы это быстро поможет мобилизоваться в случае нападения.

Отметим, что в России к данным высказываниям политической элиты Украины относятся скептически. Президент России Владимир Путин ранее указал, что агрессивная риторика связана с приближением президентских выборов.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Помпео пообщался с “предстоятелем” автокефальной церкви Украины
Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по ДРСМД
Умерла режиссер фильма "Пробуждение" Пенни Маршалл
Белый дом подтвердил участие Трампа в экономическом форуме в Давосе
Во время пожара в Бразилии сгорело около 600 домов
Джордж Лукас назван самой богатой знаменитостью
Порошенко: МВФ выделит Украине кредит в $3,9 млрд на 14 месяцев
Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель
Премьер Бельгии Шарль Мишель подал в отставку
Главную новогоднюю ель РФ доставили в Кремль
В ЛНР сообщили о гибели добровольца из РФ во львовской тюрьме
Умер заслуженный артист России Олег Мартьянов
Тимошенко: Украина официально является самой бедной страной континента
Директор департамента страхового рынка Центробанка Филипп Габуния: Финансовые омбудсмены облегчат жизнь владельцам ОСАГО
МИД РФ: США уже приняли для себя решение по вопросу о ДРСМД
Фонд Дональда Трампа будет распущен по решению суда
Трамп продлил санкции против сына Чайки и дочери Каримова