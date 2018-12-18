Первый президент Украины: Россию ждет развал при попытке оккупации страны

18 Дек. 21:38 2018-12-18T21:38:35+03:00

Леонид Кравчук считает, что государство не сможет сохраниться после захвата украинских территорий

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Бывший президент Украины Леонид Кравчук предрек распад России, если она попытается захватить чужие земли. По мнению политика, присоединение украинских территорий приведет к краху страны уже через год.

«Потому что тогда на Украину надо привести половину войска, почти 70 процентов бюджета, чтобы удержать ее в повиновении. Это непросто», - приводит слова Кравчука издание РИА Новости.

Стоит сказать, что в последнее время на Украине часто звучат необоснованные заявления о «российском наступлении» и грядущем «захвате» страны. Украинские политики при упоминании России не забывают указать об исходящей «агрессии».

Отметим, что ранее Петр Порошенко объяснил введение военного положения на Украине подготовкой к возможному «вторжению российских войск». Якобы это быстро поможет мобилизоваться в случае нападения.

Отметим, что в России к данным высказываниям политической элиты Украины относятся скептически. Президент России Владимир Путин ранее указал, что агрессивная риторика связана с приближением президентских выборов.