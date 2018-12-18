Козак: для «галопирующего роста цен» на бензин нет оснований

18 Дек. 21:52 2018-12-18T21:52:11+03:00

Козак не видит оснований для роста цен на бензин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер считает, что опасения на счет резкого подорожания топлива после 1 января беспочвенны

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Правительство России не видит оснований для стремительного роста цен на бензин с 1 января 2019 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, подобные опасения являются беспочвенными из-за принятых мер по сдерживанию стоимости топлива. «Мы не ожидаем галопирующего роста цен на моторное топливо», - приводит ТАСС слова Козака.

Напомним, что с 1 января в России увеличатся на треть акцизы на бензин и дизельное топливо, также на 2% увеличится ставка НДС. Чтобы не допустить роста цен правительство приняло решение о заморозке цен и выплате компенсаций нефтяникам, которые упустят экспортную прибыль при реализации топлива на внутреннем рынке.

Ранее с нефтекомпаниями уже были подписаны необходимые договоренности. Объемы поставок нефтепродуктов в регионы России согласованы с компаниями «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Русснефть», «Газпром нефть», «Новый поток», «Нефтегазхолдинг», «Лукойл», «ТАИФ-НК» и «Татнефть».