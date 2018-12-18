Умер заслуженный артист России Олег Мартьянов

18 Дек. 23:57 2018-12-18T23:57:27+03:00

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Умер актер Малого театра, заслуженный артист России Олег Мартьянов. Об этом сообщает пресс-служба театра.

"18 декабря на 67 году жизни скончался заслуженный артист России Олег Сергеевич Мартьянов. Коллектив Малого театра приносит свои соболезнования родным и близким артиста", - говорится в сообщении на сайте театра.

Мартьянов - выпускник театрального училища имени Михаила Щепкина. В Государственном академическом Малом театре служил с 1973 года. Сыграл около 70 ролей, таких как Иван по сказке П.П. Ершова "Конек-горбунок", Ипполит из спектакля по пьесе А.Н. островского "Не всё коту масленица”, а также в постановках по произведениям Салтыкова-Щедрина, Грибоедова, Фонвизина и других классиков драматургии.

Его голосом звучит множество аудиокниг: "Князь Серебряный", "Алиса в Стране чудес", "Оливер Твист" , "Этюд в багровых тонах" .