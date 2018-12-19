В ЛНР сообщили о гибели добровольца из РФ во львовской тюрьме

СЕГОДНЯ 00:20 2018-12-19T04:47:44+03:00

В украинской тюрьме погиб россиянин, участвовавший в ополчении в Донбассе Фото: REUTERS

Представитель Луганска в гуманитарной подгруппе утверждает, что мужчина скончался от побоев в карцере

Изменить размер текста: A A

В тюрьме города Львова погиб российский доброволец Валерий Иванов, участвовавший в конфликте в Донбассе на стороне Луганской народной республики. Об этом сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

По ее данным, Иванов был убит - скончался в карцере от побоев. За несколько недель до этого Кобцева говорила с добровольцем по телефону.

Она возложила ответственность за смерть Иванова на представителя Киева в гуманитарной подгруппе Ирину Геращенко и президента Украины Петра Порошенко. Кобцева утверждает, что год назад Геращенко вычеркнула фамилию Иванова из списка пленных, подлежащих обмену, по личному указанию главы государства, передает РИА Новости.

В среду в Минске в рамках заседания участников контактной группы представители ЛНР намерены потребовать от представителей Киева передать республике тело погибшего добровольца.