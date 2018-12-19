Джордж Лукас назван самой богатой знаменитостью

19 Дек. 02:30 2018-12-19T02:30:40+03:00

Forbes оценил состояние режиссера за 2018 год в $5,4 млрд

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Создатель мира “Звездных войн”, кинорежиссер, сценарист и продюсер Джордж Лукас стал самой богатой знаменитостью этого года. Журнал Forbes опубликовал список самых состоятельных людей из шоу-бизнеса и киноиндустрии за 2018 год.

По версии издания, у 74-летнего Лукаса к концу года 5,4 млрд долларов. На второй строчке его близкий друг, не менее культовый режиссер и продюсер Стивен Спилберг. Он заканчивает год с состоянием в 3,7 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров телеведущая и владелица собственных киностудии и телеканала Опра Уинфри. У нее 2,8 млрд долларов.

Далее следует экс-баскетболист Майкл Джордан ($1,7 млрд). Также в первую пятерку вошли фотомодель, звезда реалити-шоу и основательница косметической компании Kylie Cosmetics Кайли Дженнер и рэппер Джей-Зи. Состояние каждого из них оценивается в 900 млн долларов.

Иллюзионист Дэвид Копперфильд владеет по итогам года $875 млн, а рэпер Дидди $825 млн. На последних строчках десятки богатейших гольфист Тайгер Вудс и писатель Джеймс Паттерсон. Капитал каждого из них оценивается в $800 млн.

Forbes составляет список богатейших американских знаменитостей из граждан США "которые разбогатели благодаря своей славе, а не стали знаменитыми из-за своего богатства".