2018-12-19T03:46:11+03:00
Политика

Белый дом подтвердил участие Трампа в экономическом форуме в Давосе

Его будут сопровождать советники - дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник.

"Как вы знаете, ВЭФ пройдет в Давосе (Швейцария) с 22 по 25 января. Президент будет присутствовать на нем, как и в прошлом году", - сказала она.

Сандерс уточнила, что американскую делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин, а войдут в нее госсекретарь Майкл Помпео, министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, передает ТАСС.

Она также заявила о том, что в Давос летят советники президента США - его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что убедил организаторов ВЭФ в необходимости присутсвия российской делегации в Давосе.

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