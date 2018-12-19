Белый дом подтвердил участие Трампа в экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник.
"Как вы знаете, ВЭФ пройдет в Давосе (Швейцария) с 22 по 25 января. Президент будет присутствовать на нем, как и в прошлом году", - сказала она.
Сандерс уточнила, что американскую делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин, а войдут в нее госсекретарь Майкл Помпео, министр торговли Уилбур Росс, представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер, министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, передает ТАСС.
Она также заявила о том, что в Давос летят советники президента США - его дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что убедил организаторов ВЭФ в необходимости присутсвия российской делегации в Давосе.