Россия не предлагала Китаю присоединиться к переговорам по ДРСМД

19 Дек. 04:35 2018-12-19T04:45:26+03:00

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Россия не приглашала Китай принять участие в переговорах по договору ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсантъ".

Дипломат пояснил, что не может подтвердить подобную информацию, которая появилась в СМИ.

"Мы весьма признательны китайской стороне за ее последовательную поддержку нашей линии на сохранение договора о РСМД, в том числе в ООН и на других международных площадках. И мы ведем с Пекином соответствующий диалог", - сказал он.

Рябков отметил, что Россия предлагала сделать ДРСМД многосторонним много лет назад в 2007-2008 годах и даже провела переговоры с китайскими коллегами.

"Но сейчас мы новых предложений Пекину не делали, тем более о вступлении в некие переговоры, которых просто нет. Мне кажется, здесь либо возникла путаница, либо кто-то пытается создать сенсацию на пустом месте", - заключил Рябков.

Как сообщал сайт "КП", президент РФ Владимир Путин 18 отметил, что отказ Вашингтона от этого соглашения "заметно ослабит региональную и глобальную безопасность" и может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями.