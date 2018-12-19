2018-12-19T06:52:11+03:00
Общество

В России четверть работодателей планирует сокращение штатов

Набирать новых сотрудников в 2019 году будут 18% руководителей компаний
Юлия ДИВЕЕВА
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В четверти российских компаний 2019 год начнется с увольненийВ четверти российских компаний 2019 год начнется с увольненийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Почти каждый четвертый работодатель в России собирается проводить в начале 2019 года сокращения штатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного порталом Rabota.ru.

Увольнять сотрудников собираются 23% работодателей, а 33% намерены заняться переобучением персонала. Больше всего сокращений планируется в медиа, маркетинге и продовольственной сфере. Больше рабочих мест сохранят компании, оказывающие услуги бизнесу.

Чаще готовы обучать сотрудников руководители в IT и финансовой сферах, а также в компаниях, предоставляющих услуги бизнесу. Не желают тратить время и средства на переподготовку работников представители строительной отрасли, пишет "Российская газета".

Также согласно опросу, 25% работодателей изменят систему премирования работников, пересмотрят KPI (ключевые показатели эффективности). Такие планы озвучили представители автомобильного бизнеса и ритейла.

И наконец 18% работодателей сообщили, что намерены расширять штат. Недостаток в сотрудниках испытывают компании, оказывающие услуги для бизнеса и IT-компании. Еще 20% респондентов признались, что рассматривают возможности открытия новых направлений в работе компании.

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