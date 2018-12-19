Погода в Москве на 19 декабря 2018 года: в столице будет снежно

19 Дек. 07:07 2018-12-19T07:07:53+03:00

Синоптики рассказали, какая нас ждет погода в Москве на 19 декабря 2018 года

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Погода в Москве на 19 декабря 2018 года будет облачной с прояснениями. Местами по городу возможен небольшой снег, также ожидается гололедица, поэтому стоит быть осторожнее на дорогах.

Что касается температуры воздуха, то днем она может опуститься до -10..-8 градусов, а в ночь на четверг столбики термометров будут находиться на уровне -15..-13 градусов. Ветер юго-восточного направления при этом разовьет скорость 3-8 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр России.

Атмосферное давление же, по данным синоптиков, будет несколько повышенным - 763 миллиметра ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что такая погода и температурные показатели будут актуальны до конца будних дней этой недели. В выходные же несколько похолодает, при этом атмосферное давление понизится.