2018-12-19T08:06:30+03:00
В мире

Власти китайского города Ланфан запретили праздновать Рождество

Наказанию будет подвергнут каждый, кого поймают на продаже венков, елок, чулок, фигурок Санта-Клауса и другой атрибутики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Власти Ланфана запретили рождественские украшения и мероприятияВласти Ланфана запретили рождественские украшения и мероприятияФото: REUTERS
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Власти китайского города Ланфан провинции Хэбэй запретили местным жителям праздновать Рождество и украшать свои дома и магазины к этому событию. Они также попросили людей сообщать в полицию о любых нарушениях нового правила, связанного с пропагандированием "религии".

Речь идет не только о проведении праздничных мероприятий, но и об уличной торговле, рождественских распродажах. Чтобы проверить. все ли граждане соблюдают закон, в период с 23 по 25 декабря улицы Ланфана будут патрулировать многочисленные полицейские. Любой, кого поймают за продажей елок, венков, чулок, фигурок Санта-Клауса и другой атрибутики, будет наказан. Объясняя необходимость введения таких мер, власти города говорят о "сохранении стабильности в регионе".

Между тем, газета South China Morning Post отмечает, что в Китае, где правящая партия официально атеистична, уже много лет жестко пресекают все попытки людей отмечать христианский праздник.

Сайт kp.ru писал о том, что настоящую "войну" против Рождества ведут и французские власти. Так, например, в ноябре 2015 года по всему Парижу стали убирать из публичных мест ясли, символизирующие место рождения Иисуса Христа.

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