Порошенко предостерег радикалов от захвата храмов канонической УПЦ
Президент Украины Петр Порошенко предостерег участников радикальных движений от захвата храмов канонической украинской православной церкви Московского патриархата. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами высших учебных заведений в Тернополе.
- Вы храмы будете отнимать не у Москвы, вы храмы будете отнимать у общины, которая станет на их защиту, - заявил он.
Политик напомнил, что процесс объединения церквей является долгим и "необратимым", а захват храмов и начало религиозной войны якобы будет лишь "на руку" России.
Напомним, что 15 декабря в Киеве был созван так называемый "объединительный собор", на котором предстоятелем так называемой единой поместной церкви - митрополитом Киевским и всея Украины - был избран Епифаний.
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