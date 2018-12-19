2018-12-19T09:20:51+03:00
Политика

Порошенко предостерег радикалов от захвата храмов канонической УПЦ

Президент Украины считает, что верующих можно убедить перейти на сторону новой объединенной церкви
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко предостерег участников радикальных движений от захвата храмов канонической украинской православной церкви Московского патриархата. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с профессорско-преподавательским составом и студентами высших учебных заведений в Тернополе.

- Вы храмы будете отнимать не у Москвы, вы храмы будете отнимать у общины, которая станет на их защиту, - заявил он.

Политик напомнил, что процесс объединения церквей является долгим и "необратимым", а захват храмов и начало религиозной войны якобы будет лишь "на руку" России.

Напомним, что 15 декабря в Киеве был созван так называемый "объединительный собор", на котором предстоятелем так называемой единой поместной церкви - митрополитом Киевским и всея Украины - был избран Епифаний.

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